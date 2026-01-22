Cinema, Borgonzoni: “In gara per gli Oscar 2026 anche un po’ d’Italia”

AgenPress. «Desidero rivolgere il mio personale in bocca al lupo a tutti coloro i quali corrono per le prestigiose statuette. Una competizione a cui l’Italia guarda da sempre con particolare attenzione.
Spiace che quest’anno non ci sia un nostro titolo, ma la 98esima edizione parla anche un po’ di noi come testimoniano la candidatura di ‘Sweet Dreams Of Joy‘ nella categoria Miglior canzone originale dal documentario ‘Viva Verdi!‘ o la presenza della bolognese Valentina Merli nella squadra che punta al titolo di Miglior corto live action con l’opera ‘Two People Exchanging Saliva‘ o ancora la pellicola ‘F1‘ – in lizza anche per Miglior film – con scene girate in Italia. Orgogliosi di poter prendere parte a una gara di così alto profilo internazionale”.
Lo afferma il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.