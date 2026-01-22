type here...

Cinema, Borgonzoni: “In gara per gli Oscar 2026 anche un po’ d’Italia”

Cinema
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. «Desidero rivolgere il mio personale in bocca al lupo a tutti coloro i quali corrono per le prestigiose statuette. Una competizione a cui l’Italia guarda da sempre con particolare attenzione.

Spiace che quest’anno non ci sia un nostro titolo, ma la 98esima edizione parla anche un po’ di noi come testimoniano la candidatura di ‘Sweet Dreams Of Joy‘ nella categoria Miglior canzone originale dal documentario ‘Viva Verdi!‘ o la presenza della bolognese Valentina Merli nella squadra che punta al titolo di Miglior corto live action con l’opera ‘Two People Exchanging Saliva‘ o ancora la pellicola ‘F1‘ – in lizza anche per Miglior film – con scene girate in Italia. Orgogliosi di poter prendere parte a una gara di così alto profilo internazionale”.

Lo afferma il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits