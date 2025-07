Amministratore delegato di Astronomer sorpreso con l’amante al concerto dei Coldplay

AgenPress. Andy Byron – amministratore delegato della società tech Astronomer – ha annunciato le proprie dimissioni in seguito a un clamoroso episodio avvenuto durante un concerto dei Coldplay al Gillette Stadium di Foxborough (Massachusetts).

Il momento incriminato è stato catturato dalla celebre “kiss‑cam”, Byron (sposato e padre di due figli) è stato ripreso mentre abbracciava Kristin Cabot – capo delle risorse umane di Astronomer, anch’essa sposata.

Mentre la kiss-cam inquadrava la coppia, il frontman Chris Martin ha ironicamente commentato:

«Either they’re having an affair or they’re just very shy» «O hanno una relazione o sono semplicemente molto timidi»

Il video è diventato virale in poche ore, generando una vasta ondata di meme.

I vertici dell’azienda hanno immediatamente sospeso Byron e Cabot, aprendo un’inchiesta interna per valutare le implicazioni rispetto al codice etico e di condotta leadership.

In un comunicato, Astronomer ha dichiarato:

«I nostri leader devono essere un esempio di comportamento e responsabilità. Di recente, quello standard non è stato raggiunto» .

Byron ha presentato le dimissioni, accettate all’unanimità dal consiglio di amministrazione