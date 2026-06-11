Scontro alla Camera, Silvestri attacca Meloni: “Ha indossato delle ginocchiere”. La premier replica: “Mai avuto bisogno di scorciatoie”

AgenPress. Tensione alle stelle nell’Aula della Camera durante il dibattito politico che ha visto contrapposti il Movimento 5 Stelle e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A innescare la polemica è stato l’intervento del deputato pentastellato Francesco Silvestri, che ha criticato duramente la linea della premier nei rapporti internazionali, in particolare con il presidente americano Donald Trump e con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Nel corso del suo intervento, Silvestri ha accusato Meloni di non aver saputo difendere con sufficiente fermezza la posizione dell’Italia. “Non ha rialzato la schiena davanti a Trump e Netanyahu”, ha affermato il parlamentare del M5S, aggiungendo poi una frase destinata a scatenare un’immediata bufera politica: “Ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda”.

Parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima da parte della presidente del Consiglio. Prendendo la parola in Aula, Meloni ha risposto direttamente al deputato pentastellato, trasformando l’attacco in una rivendicazione personale e politica.

“Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c’è una donna che è arrivata dove è arrivata senza mai indossare delle ginocchiere, senza favoritismi e senza scorciatoie”, ha dichiarato la premier tra gli applausi dei parlamentari della maggioranza.

La replica di Meloni ha immediatamente acceso il confronto tra i gruppi politici. Da un lato, esponenti del centrodestra hanno condannato le parole di Silvestri definendole offensive e sessiste nei confronti della presidente del Consiglio. Dall’altro, il Movimento 5 Stelle ha sostenuto che l’espressione utilizzata dal deputato fosse riferita esclusivamente all’atteggiamento politico della premier nei confronti dei leader internazionali e non avesse alcuna connotazione personale.

L’episodio si inserisce in un clima di forte contrapposizione tra maggioranza e opposizione sui temi della politica estera e del ruolo dell’Italia nello scenario internazionale. Tuttavia, al di là del merito delle questioni affrontate, è stato soprattutto lo scontro verbale tra Silvestri e Meloni a monopolizzare l’attenzione del dibattito parlamentare.

La vicenda è destinata ad alimentare ulteriori polemiche nelle prossime ore, con il confronto politico che rischia di spostarsi dal terreno delle scelte di governo a quello del linguaggio e dei toni utilizzati nel dibattito istituzionale.