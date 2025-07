Trump: “Gli impianti nucleari iraniani sono stati totalmente distrutti”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato, dopo gli attacchi americani contro tre impianti nucleari iraniani, che questi sono stati “totalmente distrutti”.

“Ci vorranno anni per rimetterli in funzione. “Se l’Iran volesse farlo, sarebbe meglio ricominciare da zero, in tre luoghi diversi” – ha aggiunto in un post sulla piattaforma Truth Social.

La dichiarazione arriva in risposta alle informazioni riportate ieri dai media. Secondo queste fonti, solo uno dei tre impianti bombardati è stato distrutto, mentre l’arricchimento dell’uranio negli altri due potrebbe riprendere nei prossimi mesi, se l’Iran decidesse di farlo.