Rutte (Nato): “Le garanzie di sicurezza siano un livello tale che Putin non cercherà mai più di attaccare l’Ucraina”

Guerra Ucraina
redazione
Da redazione
AgenPress. Il sostegno della Nato all’Ucraina rimane “incrollabile” e “continua a crescere”, ha dichiarato oggi il segretario generale dell’Alleanza atlantica Mark Rutte durante una visita a Kiev.

Dopo l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Rutte ha aggiunto che sono previsti ulteriori finanziamenti della Nato per garantire “un flusso decisivo di armi statunitensi all’Ucraina”.

Ora stiamo lavorando insieme (Ucraina, europei e Stati Uniti) per assicurarci che queste garanzie di sicurezza siano di un livello tale che Vladimir Putin, da Mosca, non cercherà mai più di attaccare l’Ucraina”.

