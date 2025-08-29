Germania: per la prima volta il numero dei disoccupati nel Paese ha superato i 3 milioni

AgenPress. Secondo i dati ufficiali il numero di disoccupati in Germania ha superato i 3 milioni per la prima volta da febbraio 2015, segno della persistente recessione economica che sta influenzando negativamente il mercato del lavoro.

Nella più grande economia europea, il numero di disoccupati ha raggiunto i 3,03 milioni ad agosto, 46.000 in più rispetto al mese precedente e 153.000 in più su base annua.

Alcuni settori, come la sanità e la pubblica amministrazione, “continuano a registrare una crescita significativa dell’occupazione”, ma “continua il declino nel settore manifatturiero e nell’occupazione temporanea”.

Questi tre milioni di disoccupati di agosto sono soprattutto “una dichiarazione di fallimento di fronte al rifiuto degli ultimi anni di attuare le riforme”, ha lamentato Rainer Dulger, presidente dell’Associazione dei datori di lavoro (BDA). Secondo lui, la Germania ha bisogno di un vero e proprio “autunno delle riforme”.