Due esperti britannici invitano a una valutazione urgente delle condizioni psicologiche di Trump

AgenPress. Un appello che riaccende il dibattito sul rapporto tra salute mentale e leadership politica arriva dalle pagine del British Medical Journal, una delle più autorevoli riviste mediche al mondo. In un articolo destinato a far discutere, due esperti britannici invitano a una valutazione urgente delle condizioni psicologiche del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

A firmare l’intervento sono il neurologo David Nicholl, in servizio presso il Sandwell Health Campus, e la studiosa di cure primarie Trish Greenhalgh, docente all’Università di Oxford. I due specialisti sottolineano come le decisioni prese da leader politici di primo piano possano avere effetti profondi e immediati su milioni di persone, rendendo quindi legittimo — e anzi necessario — interrogarsi anche sul loro stato di salute mentale.

Nel loro contributo, Nicholl e Greenhalgh non formulano diagnosi dirette, ma insistono sulla necessità di un approccio trasparente e rigoroso. Secondo i medici, il tema non riguarda soltanto il singolo individuo, ma il funzionamento stesso delle democrazie moderne. Quando un capo di Stato o un leader globale prende decisioni strategiche, spiegano, queste possono influenzare la sicurezza internazionale, l’economia e la salute pubblica su scala planetaria.

L’articolo si inserisce in una lunga tradizione di discussioni etiche nella comunità medica, dove da tempo si dibatte su quanto sia opportuno commentare pubblicamente la salute di figure politiche. Tuttavia, gli autori sostengono che in casi di particolare rilevanza pubblica il silenzio possa risultare più dannoso della presa di posizione.

Il richiamo del British Medical Journal arriva in un momento di forte polarizzazione politica negli Stati Uniti e nel mondo, contribuendo ad alimentare un confronto già acceso. Da un lato, c’è chi ritiene che la salute mentale dei leader debba essere oggetto di valutazioni istituzionali più stringenti; dall’altro, chi teme che simili interventi possano trasformarsi in strumenti di delegittimazione politica.

In ogni caso, il messaggio dei due esperti è chiaro: la salute — in tutte le sue dimensioni — non è una questione privata quando riguarda chi esercita il potere su larga scala. E ignorarla, avvertono, potrebbe avere conseguenze ben più ampie di quanto si sia disposti ad ammettere.