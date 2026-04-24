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Decreto Sicurezza. Meloni: “In Italia la legalità non è negoziabile”

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AgenPress. Con l’approvazione definitiva del Decreto Sicurezza, il Governo compie un altro passo concreto per rafforzare la tutela dei cittadini, difendere chi indossa una divisa e affermare con chiarezza un principio semplice: in Italia la legalità non è negoziabile.
Più strumenti per contrastare violenza, degrado, occupazioni abusive, criminalità diffusa e immigrazione illegale. Più tutele per le Forze dell’ordine, per i cittadini onesti, per chi ogni giorno chiede solo di vivere in sicurezza.
Noi andiamo avanti così: con serietà, determinazione e con la volontà di dare risposte concrete agli italiani.
E’ quanto dichiara in un post sui social, Giorgia Meloni.
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