AgenPress. Sempre più istituzioni finanziarie investono nella produzione di armi nucleari, denunciano le organizzazioni non governative, mettendo in guardia contro il rischio di un’escalation, sullo sfondo di crescenti tensioni internazionali e di spese militari che battono un record dopo l’altro.

Gli esperti mettono in guardia dal rischio di una nuova corsa agli armamenti nucleari, poiché i paesi dotati di arsenali nucleari sono invischiati in guerre – in Europa, Asia e Medio Oriente – mentre gli sforzi di lunga data per il disarmo nucleare e la non proliferazione stanno vacillando.

In uno studio pubblicato oggi, la Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari (ICAN), vincitrice del Premio Nobel per la Pace, e PAX, un’altra organizzazione antinucleare, evidenziano il crescente interesse di numerose istituzioni finanziarie nei confronti delle aziende che costruiscono o modernizzano gli arsenali nucleari dei nove Paesi che li possiedono.

Secondo il rapporto annuale intitolato “Non puntate sulla bomba”, i cui dati risalgono a settembre 2025, 301 banche, fondi pensione, compagnie assicurative e altri istituti finanziari hanno finanziato o investito in aziende coinvolte nella produzione di armi nucleari.

Il dato è in aumento del 15% rispetto al precedente rapporto annuale e segna l’inversione di una tendenza di contrazione pluriennale, si legge nel testo.

“Per la prima volta da anni, il numero di investitori che cercano di trarre profitto da una corsa agli armamenti è in aumento”, afferma Susie Schneider, direttrice del programma ICAN e una delle principali autrici del testo.

“Si tratta di una strategia a breve termine e rischiosa che contribuisce a una pericolosa escalation”, ha avvertito, sottolineando che “è impossibile trarre profitto da una corsa agli armamenti senza alimentarla”.

Secondo le due organizzazioni, i nove Stati che possiedono arsenali nucleari – Russia, Stati Uniti, Cina, Francia, Gran Bretagna, Pakistan, India, Israele e Corea del Nord – li stanno attualmente modernizzando e/o ampliando, e si registra un aumento della domanda di queste armi.

Poiché il trattato New START, l’ultimo che limitava il numero di testate nucleari schierate dei due paesi con i maggiori arsenali nucleari al mondo, Russia e Stati Uniti, è scaduto a febbraio, il testo evidenzia il forte aumento della capitalizzazione di molti grandi gruppi militari-industriali nelle borse internazionali.

Il documento mette inoltre in luce la crescente pressione esercitata dai governi, soprattutto in Europa, sugli investitori affinché mettano da parte le remore morali e investano nell’industria degli armamenti.

Citando quella che percepiscono come una minaccia russa e la preoccupazione che l’Europa non possa più contare sulla protezione di Washington, i governi europei sostengono che gli investimenti nel riarmo europeo non dovrebbero essere limitati da considerazioni morali. Alcuni, come quello britannico, si sono spinti fino a invocare un dovere morale.

Il rapporto, pubblicato oggi, esamina 25 aziende coinvolte nella produzione di armi nucleari. Honeywell International, General Dynamics e Northrop Grumman sono le aziende con i maggiori introiti, escluse joint venture e partnership. Altre aziende che si sono aggiudicate contratti per la produzione o la manutenzione dell’arsenale includono BAE Systems, Bechtel e Lockheed Martin.

Secondo il testo, i tre principali investitori in queste società, in termini di valore delle azioni o dei titoli, sono i fondi americani Vanguard, BlackRock e Capital Group.

Nel periodo analizzato, da gennaio 2023 a settembre 2025, gli investitori detenevano oltre 709 miliardi di dollari in azioni e titoli di una o più delle 25 società che producono armi nucleari, un importo aumentato di oltre 195 miliardi di dollari rispetto al periodo precedente.

Allo stesso tempo, sono stati stanziati quasi 300 miliardi di dollari, sotto forma di prestiti o garanzie, a favore di aziende produttrici di armi nucleari: una cifra superiore di quasi 30 miliardi di dollari rispetto al rapporto precedente.

Secondo una tabella inclusa nel rapporto che viene pubblicato pochi giorni prima della riunione di revisione degli Stati parte del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), che inizia lunedì a New York, i tre principali finanziatori sono i colossi bancari americani Bank of America, JPMorgan Chase e Citigroup.