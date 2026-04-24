Crans-Montana. L’ospedale di Sion chiederà all’Italia di saldare il conto. Meloni: “L’Italia respingerà la richiesta al mittente”

AgenPress. Apprendo da notizie di stampa che le autorità svizzere hanno intenzione di chiedere all’Italia il pagamento delle esose spese mediche che l’ospedale di Sion avrebbe sostenuto per i ricoveri, anche di poche ore, di alcuni ragazzi rimasti feriti nell’incendio di Crans-Montana.

Se questa ignobile richiesta dovesse essere formalizzata, annuncio fin da ora che l’Italia la respingerà al mittente e che non le darà alcun seguito.

Confido nel senso di responsabilità delle autorità svizzere e mi auguro che la notizia si riveli del tutto infondata – dichiara il presidente del Consiglio Giorgia Meloni – .

“Mi pare che sia ovvio che non paghiamo”, replica il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “La responsabilità è solo di chi gestiva quel locale e di chi non ha fatto fare i controlli. Non c’è alcuna responsabilità italiana”, ha ribadito il vicepremier.