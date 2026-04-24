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Crans-Montana. L’ospedale di Sion chiederà all’Italia di saldare il conto. Meloni: “L’Italia respingerà la richiesta al mittente”

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redazione
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AgenPress. Apprendo da notizie di stampa che le autorità svizzere hanno intenzione di chiedere all’Italia il pagamento delle esose spese mediche che l’ospedale di Sion avrebbe sostenuto per i ricoveri, anche di poche ore, di alcuni ragazzi rimasti feriti nell’incendio di Crans-Montana.
Se questa ignobile richiesta dovesse essere formalizzata, annuncio fin da ora che l’Italia la respingerà al mittente e che non le darà alcun seguito.
Confido nel senso di responsabilità delle autorità svizzere e mi auguro che la notizia si riveli del tutto infondata – dichiara il presidente del Consiglio Giorgia Meloni – .
“Mi pare che sia ovvio che non paghiamo”, replica il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “La responsabilità è solo di chi gestiva quel locale e di chi non ha fatto fare i controlli. Non c’è alcuna responsabilità italiana”, ha ribadito il vicepremier.
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