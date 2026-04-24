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Giorgia Meloni ha incontrato il Presidente della Repubblica Libanese, Joseph Aoun

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AgenPress. A margine dei lavori del Consiglio europeo informale di Cipro, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il Presidente della Repubblica Libanese, Joseph Aoun.

Nel corso del colloquio, il Presidente Meloni ha confermato il sostegno del Governo italiano al Libano, esprimendo forte apprezzamento per l’avvio di negoziati diretti con Israele e auspicando che essi possano condurre a una pace giusta e duratura tra le due Nazioni.

In tale quadro, il Presidente del Consiglio ha accolto con favore l’annuncio dell’estensione dell’attuale cessate il fuoco e valorizzato il continuo impegno del contingente italiano in UNIFIL, sottolineando la necessità di assicurare in ogni momento la sicurezza dei militari impegnati nella missione ONU.  In quest’ultimo ambito, i due leader hanno anche discusso degli scenari post-UNIFIL in cui l’Italia è pronta a continuare a fare la sua parte.

Il Presidente del Consiglio ha infine ribadito l’impegno dell’Italia per la popolazione civile attraverso i programmi di cooperazione e il sostegno alle forze armate libanesi sia a livello bilaterale sia nel quadro di un coordinamento internazionale.

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