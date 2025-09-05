type here...

Trump rinomina il Dipartimento della Difesa in Dipartimento della Guerra. “Vogliamo la difesa, ma vogliamo anche l’attacco”

“Non voglio limitarmi alla difesa. Vogliamo la difesa, ma vogliamo anche l’attacco”

AgenPress. Il presidente Donald Trump firmerà un ordine esecutivo che aggiungerà “Dipartimento della Guerra” come titolo secondario del Dipartimento della Difesa.

Secondo un’anteprima dell’ordine da parte della Casa Bianca, l’ordine, che Trump dovrebbe firmare nello Studio Ovale, non cambierà il nome del Dipartimento della Difesa, ma autorizzerà il Segretario alla Difesa Pete Hegseth a utilizzare titoli secondari come “segretario alla guerra” e “Dipartimento della Guerra” nella corrispondenza ufficiale e nelle comunicazioni pubbliche, nonché durante le cerimonie formali.

Cambiare ufficialmente il nome del dipartimento avrebbe richiesto l’approvazione del Congresso. Il Congresso lo istituì come Dipartimento della Guerra nel 1789.

Per mesi Trump aveva manifestato il suo interesse a cambiare il nome riportandolo alla versione del XVIII secolo, criticando quello attuale perché non abbastanza bellicoso.

Il Dipartimento della Guerra, ha affermato Trump nello Studio Ovale il mese scorso, “aveva un suono più forte” e una “incredibile storia di vittorie” ad esso collegata, che rimanda alle vittorie americane nella prima e nella seconda guerra mondiale.

“Non voglio limitarmi alla difesa. Vogliamo la difesa, ma vogliamo anche l’attacco”, ha detto Trump. “Come Dipartimento della Guerra, abbiamo vinto tutto”.

