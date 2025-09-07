Volley, Italia imbattibile: battuta la Turchia 3-2, 36ª vittoria consecutiva

L’Italia del volley continua a scrivere pagine di storia. Le azzurre hanno superato la Turchia in una finale mozzafiato, imponendosi per 3-2 al termine di una partita che ha tenuto col fiato sospeso fino all’ultimo pallone. Con questo successo arriva la 36ª vittoria consecutiva, una striscia impressionante che conferma il dominio assoluto della Nazionale.

Il match contro la Turchia, rivale di lunga data e tra le squadre più competitive a livello internazionale, è stato una vera battaglia sportiva.

Primo set vinto dall’Italia con determinazione, spinta dal muro e dall’efficacia al servizio.

Reazione turca nel secondo e nel terzo parziale, con le giocatrici guidate da Vargas capaci di ribaltare il punteggio e mettere pressione alle azzurre.

Orgoglio azzurro nel quarto set, dove l’Italia ha ritrovato ritmo e precisione in attacco.

Tie-break da cardiopalma: le azzurre hanno gestito meglio i momenti decisivi, chiudendo con un 15-12 che ha sancito la vittoria.

Con questo trionfo l’Italia arriva a 36 successi consecutivi, confermandosi una delle squadre più vincenti e regolari di sempre. La serie, iniziata più di un anno fa, testimonia la solidità del gruppo, la qualità tecnica e la capacità di adattarsi a ogni avversario.

Determinanti le prestazioni delle attaccanti azzurre, che hanno trovato continuità nei momenti chiave, ma anche la regia della palleggiatrice e la compattezza del gruppo in difesa. Un mix di talento e carattere che ha permesso all’Italia di ribaltare una situazione complicata e di alzare ancora una volta il trofeo.

Il ct e le giocatrici hanno ribadito come il percorso sia ancora lungo e che l’obiettivo rimane quello di arrivare al massimo della forma nei grandi appuntamenti internazionali. Ma intanto, questa 36ª vittoria di fila consegna all’Italia un nuovo pezzo di gloria sportiva.