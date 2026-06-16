Trump: “Dopo l’accordo di pace con l’Iran, faccio il possibile sulla questione ucraina, esortando la Russia a raggiungere un accordo”

AgenPress. La guerra con l’Iran non è ancora del tutto conclusa, ma il presidente Donald Trump ha già rivolto la sua attenzione alla fine di un altro conflitto.

A margine del vertice del G7 in Francia, Trump ha avuto quello che ha definito un “ottimo incontro” con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e ha indicato di voler concentrarsi sulla risoluzione della guerra con la Russia, ora che ha firmato un accordo con Teheran .

L’Iran sarà presto “un ricordo del passato”, ha affermato, nonostante l’incertezza sui dettagli dell’accordo quadro e i dubbi sulla sua tenuta.

Parlando con i giornalisti, Trump ha detto che avrebbe fatto “tutto il possibile” sulla questione ucraina, esortando la Russia a raggiungere un accordo e annunciando che avrebbe incontrato nuovamente Zelenskyy nel corso della giornata di martedì.

Aveva già segnalato lo stesso cambio di priorità la sera precedente.

“Ora che questa fase è conclusa, ci concentreremo su quello”, ha detto Trump durante un incontro bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron.

Questa sarebbe musica per le orecchie dei leader europei, dopo mesi di tentativi di convincere Trump a non dimenticare la guerra, che ormai imperversa nel continente da oltre quattro anni.

Tutto ciò avviene mentre l’Ucraina ha dimostrato di poter infliggere un duro colpo al Cremlino, utilizzando droni e missili per colpire più in profondità nel territorio russo e cambiare la narrazione della guerra. Da parte sua, Mosca ha promesso attacchi “sistematici” su Kiev, scatenando attacchi mortali lunedì mattina che hanno dato alle fiamme uno storico monastero.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha affermato che i leader del G7 condividono la sensazione che “le cose stiano cambiando” e che l’Ucraina stia riprendendo l’iniziativa.

I leader europei sperano che la crescente pressione interna sul presidente russo Vladimir Putin possa presto essere bilanciata da una rinnovata pressione da parte di Washington.

Nonostante la crescente fiducia dell’Ucraina, tuttavia, non si intravedono segnali di una svolta sul campo di battaglia o al tavolo dei negoziati.

Tuttavia, Trump si è mostrato ottimista. Ha affermato di aver avuto “buone conversazioni” sia con Putin che con Zelenskyy prima del vertice e che “forse possiamo fare qualcosa”.

È il tipo di ottimismo che Trump ha espresso frequentemente nei mesi in cui ha spinto attivamente per un accordo che ponesse fine al conflitto, che inizialmente, durante la sua campagna elettorale, aveva promesso di risolvere in 24 ore.

Nonostante questa nuova attenzione, nessun incontro diretto con Zelensky era in programma per Trump al vertice del G7 nella città termale francese di Evian-les-Bains.

Durante una passeggiata con Zelensky prima dei colloqui ufficiali di martedì, si è sentito Macron chiedere al leader ucraino se fosse stato organizzato un incontro bilaterale con Trump, sottolineando l’importanza di mantenere il presidente americano coinvolto nella questione.

Alla fine, i tre si sono incontrati ha riferito un funzionario statunitense prima di una riunione di lavoro con gli altri leader incentrata sulla questione.

“L’obiettivo principale è rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina e promuovere la diplomazia, per convincere la Russia a porre fine alla guerra”, ha scritto Zelensky in un post su X, aggiungendo che “gli incontri sostanziali sono già iniziati”. In seguito ha condiviso delle foto di un incontro con Trump e il Segretario di Stato Marco Rubio, affermando: “è sempre importante coordinare le posizioni”.

I precedenti sforzi diplomatici di Trump si sono esauriti dopo che egli ha ripetutamente fatto pressione sull’Ucraina affinché cedesse territori chiave e ha assecondato le richieste intransigenti di Mosca.

Dopo l’incontro con Zelenskyy di martedì, si è mostrato più disponibile.

“La Russia dovrebbe raggiungere un accordo”, ha detto Trump. “La Russia ha perso un numero enorme di persone, così come l’Ucraina.”