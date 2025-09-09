FNOPO: “Nessuna quantità di alcol in gravidanza è sicura”

AgenPress. In occasione della Giornata internazionale di sensibilizzazione sui Disturbi dello Spettro Feto-Alcolico (Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD) – che ricorre il 9 settembre 2025 – la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione e dell’informazione durante la gravidanza. Ogni anno nel mondo nascono circa 120mila bambini destinati a sviluppare FASD, con quasi 2.500 nuovi casi in Italia. Una problematica ancora troppo poco conosciuta, ma che può essere evitata con la totale astensione dall’alcol durante i nove mesi di gestazione.

“Assumere alcol in gravidanza, anche in piccole quantità, rappresenta un grave rischio per la salute del nascituro – sottolinea la dott.ssa Elsa Del Bo, segretario nazionale di FNOPO -. Non esiste una soglia sicura: il consumo di alcol può compromettere lo sviluppo neurologico e fisico del bambino, con conseguenze che possono durare tutta la vita”.

La prevenzione, ribadisce FNOPO, passa dalla corretta informazione, soprattutto nei primi contatti con le donne che affrontano il percorso nascita. “Le ostetriche hanno un ruolo fondamentale nell’educazione sanitaria e nell’accompagnamento delle gestanti. Siamo al fianco delle donne per spiegare i rischi e sostenerle in scelte di salute consapevoli”, aggiunge Del Bo.

“In un Paese come l’Italia, dove il consumo di alcol è spesso culturalmente normalizzato, è fondamentale ribadire con forza che durante la gravidanza l’unica scelta sicura è l’astensione totale – prosegue Del Bo –. Bere anche saltuariamente può avere conseguenze irreversibili sullo sviluppo del feto, determinando disabilità cognitive, problemi comportamentali e difficoltà di apprendimento che accompagneranno il bambino per tutta la vita”.

In occasione della Giornata mondiale, FNOPO ribadisce il proprio impegno a diffondere messaggi chiari e basati sulle evidenze scientifiche: “Solo la completa astensione dall’alcol in gravidanza è in grado di proteggere realmente i bambini. È un atto di responsabilità e di amore verso la nuova vita che sta crescendo”.