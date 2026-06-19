Consiglio europeo. Lettera sulle soluzioni innovative in ambito migratorio

AgenPress. Gentile Presidente del Consiglio europeo, Gentile Presidente della Commissione europea, Gentili Capi di Stato o di Governo del Consiglio europeo.

La decisione su chi possa entrare e rimanere nei nostri Paesi deve sempre essere democratica. È fondamentale continuare a mettere in discussione lo status quo, in cui i trafficanti di esseri umani fanno fortuna e la migrazione viene strumentalizzata.

Negli ultimi anni ci siamo uniti per trovare soluzioni alle sfide migratorie dell’Europa. Questo mese sono stati raggiunti nuovi importanti traguardi con l’accordo sugli ultimi elementi della nuova normativa chiave. Una maggioranza degli Stati membri ha partecipato ai lavori volti a individuare soluzioni nuove e innovative che possano contribuire a ridurre i flussi migratori irregolari verso l’Europa e ad aumentare il tasso dei rimpatri. Insieme abbiamo ridefinito il dibattito europeo sulla migrazione e raggiunto un ampio consenso sulla necessità di una politica migratoria europea che sia al tempo stesso risoluta ed equa. Una politica migratoria che salvaguardi la coesione delle nostre società e garantisca protezione alle persone più vulnerabili.

Ora dobbiamo dimostrare risultati concreti che facciano davvero la differenza per i nostri cittadini e portare avanti quanto prima soluzioni nei Paesi terzi. Dobbiamo sfruttare appieno le nuove possibilità ed essere pronti ad affrontare con efficacia gli eventuali ostacoli ancora rimanenti, per garantire che le nuove soluzioni diventino realtà.

Riteniamo che questo sia il modo più efficace per smantellare i modelli di business dei trafficanti di migranti, eliminare gli incentivi alla migrazione irregolare verso l’Europa e garantire che coloro che non hanno il diritto legale di rimanere in Europa vengano rimpatriati. In conformità con il diritto dell’Unione europea e le convenzioni internazionali e in stretta collaborazione con i Paesi terzi.

Alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri Paesi stanno ora lavorando per mettere in atto le nuove opportunità, compresi gli hub situati in Paesi terzi. Saremo noi stessi a fare da guida per garantire che le nostre visioni prendano vita.

Incoraggiamo gli Stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli Stati membri in questi sforzi, anche con risorse finanziarie, e invitiamo l’UNHCR, l’OIM e altre organizzazioni internazionali competenti a partecipare attivamente a tale processo.

È giunto il momento di agire e ottenere risultati concreti.