AgenPress. L’attivista conservatore Charlie Kirk, 31 anni, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco durante un evento che stava organizzando presso la Utah Valley University di Orem.

Il presidente Donald Trump ha confermato la morte di Kirk in un post su Truth Social.



I video che circolano online mostrano Kirk, co-fondatore di Turning Point USA, indietreggiare dopo aver udito uno sparo, con il sangue che gli colava dal collo.



Due persone arrestate nella stessa giornata dell’attentato non hanno avuto alcun legame con l’uccisione di Kirk, hanno dichiarato l’FBI e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah definendo la sparatoria un attacco mirato.

Mentre i politici di entrambi i partiti si sono uniti in gran parte nel lutto per Kirk dopo la sua uccisione oggi, Trump ha attribuito la colpa della sua morte alla “sinistra radicale”.

“Per anni, la sinistra radicale ha paragonato meravigliosi americani come Charlie ai nazisti e ai peggiori assassini di massa e criminali del mondo”, ha dichiarato stasera in un videomessaggio. “Questo tipo di retorica è direttamente responsabile del terrorismo a cui assistiamo oggi nel nostro Paese, e deve cessare immediatamente”.

Trump ha invitato “tutti gli americani e i media ad affrontare il fatto che la violenza e gli omicidi sono la tragica conseguenza della demonizzazione di coloro con cui non si è d’accordo”, ma ha poi definito “violenza politica della sinistra radicale”, senza rendere omaggio a nessuno dei politici democratici presi di mira.

Il governatore dello Utah, Spencer Cox, ha descritto l’omicidio di Kirk come “un assassinio politico”.

“Charlie Kirk era, prima di tutto, un marito e un padre per i suoi bambini piccoli”, ha detto Cox. “Era anche molto impegnato politicamente, ed è per questo che era qui nel campus.”

Kirk era nel campus della Utah Valley University per discutere idee in linea con le sue convinzioni sul potere della libertà di parola, ha detto Cox. Ha aggiunto che questo è un diritto costituzionale “fondamentale per la formazione del nostro Paese”.

“Niente di ciò che dico può unirci come Paese”, ha detto Cox. “Niente di ciò che posso dire ora può riparare ciò che è rotto. Niente di ciò che posso dire può far tornare in vita Charlie Kirk.”