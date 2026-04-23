La Turchia approva una legge che vieta l’accesso ai social media ai minori di 15 anni

AgenPress. Il parlamento turco ha approvato una legge che vieta l’accesso ai social media ai minori di 15 anni.

Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva turca NTV, la nuova legge vieterà alle persone di età inferiore ai 15 anni di registrarsi sulle piattaforme dei social media, le quali saranno inoltre obbligate ad implementare sistemi di verifica dell’età.

I genitori avranno a disposizione strumenti per monitorare il tempo che i figli trascorrono davanti agli schermi, così come le spese online, mentre “in caso di emergenza”, le principali piattaforme di social media saranno obbligate a intervenire entro un’ora dalla diffusione di contenuti dannosi, ha aggiunto NTV.

Diversi paesi stanno discutendo la possibilità di vietare l’accesso ai social media ai minori di 15 anni.

La scorsa settimana, Emmanuel Macron ha proposto l’istituzione di una “giornata offline” mensile per i giovani, affinché possano riscoprire la lettura o lo sport, “la vitalità della vita reale”, in vista di una riunione di “coordinamento” europea sul divieto dei social media per i minori di quindici anni.

La scorsa settimana, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e i leader di 12 paesi dell’UE (Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia e Spagna) hanno discusso di una restrizione simile all’accesso dei minori ai social media.

Ciò rappresenta il doppio del numero di paesi che inizialmente si erano offerti volontari lo scorso autunno, il che dimostra che la misura sta “prendendo piede”, ha osservato con soddisfazione il presidente francese.