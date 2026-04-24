Pentagono. Punire gli alleati della NATO che non abbiano supportato gli Stati Uniti contro l’Iran, tra cui la sospensione della Spagna

AgenPress. Un’e-mail interna del Pentagono delinea le opzioni a disposizione degli Stati Uniti per punire gli alleati della NATO che ritengono non abbiano supportato le operazioni statunitensi nella guerra contro l’Iran, tra cui la sospensione della Spagna dall’alleanza e la revisione della posizione statunitense sulla rivendicazione britannica delle Isole Falkland.

Le opzioni politiche sono dettagliate in una nota che esprime frustrazione per la presunta riluttanza o il rifiuto di alcuni alleati di concedere agli Stati Uniti i diritti di accesso, di base e di sorvolo (noti come ABO) per la guerra contro l’Iran, ha affermato il funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato per descrivere l’e-mail.

Secondo il funzionario, l’e-mail affermava che l’ABO è “solo il punto di riferimento assoluto per la NATO”, e aggiungeva che le opzioni stavano circolando ai più alti livelli del Pentagono. Una delle opzioni proposte nell’e-mail prevede la sospensione dei paesi “difficili” dalle posizioni importanti o prestigiose all’interno della NATO, ha affermato il funzionario. Il presidente Donald Trump ha criticato duramente gli alleati della NATO per non aver inviato le proprie marine militari ad aiutare a riaprire lo Stretto di Hormuz, chiuso alla navigazione internazionale in seguito all’inizio della guerra aerea del 28 febbraio.

Interpellato in merito all’e-mail, il portavoce del Pentagono Kingsley Wilson ha risposto: “Come ha affermato il presidente Trump, nonostante tutto ciò che gli Stati Uniti hanno fatto per i nostri alleati della NATO, loro non sono stati al nostro fianco.

“Il Dipartimento della Guerra garantirà che il Presidente disponga di opzioni credibili per assicurare che i nostri alleati non siano più una tigre di carta e che facciano invece la loro parte. Non abbiamo ulteriori commenti da rilasciare su eventuali deliberazioni interne in tal senso”, ha dichiarato Wilson.