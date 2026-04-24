Pentagono. Punire gli alleati della NATO che non abbiano supportato gli Stati Uniti contro l’Iran, tra cui la sospensione della Spagna

AgenPress. Un’e-mail interna del Pentagono delinea le opzioni a disposizione degli Stati Uniti per punire gli alleati della NATO che ritengono non abbiano supportato le operazioni statunitensi nella guerra contro l’Iran, tra cui la sospensione della Spagna dall’alleanza e la revisione della posizione statunitense sulla rivendicazione britannica delle Isole Falkland.
Le opzioni politiche sono dettagliate in una nota che esprime frustrazione per la presunta riluttanza o il rifiuto di alcuni alleati di concedere agli Stati Uniti i diritti di accesso, di base e di sorvolo (noti come ABO) per la guerra contro l’Iran, ha affermato il funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato per descrivere l’e-mail.
Secondo il funzionario, l’e-mail affermava che l’ABO è “solo il punto di riferimento assoluto per la NATO”, e aggiungeva che le opzioni stavano circolando ai più alti livelli del Pentagono.
Una delle opzioni proposte nell’e-mail prevede la sospensione dei paesi “difficili” dalle posizioni importanti o prestigiose all’interno della NATO, ha affermato il funzionario.
Il presidente Donald Trump ha criticato duramente gli alleati della NATO per non aver inviato le proprie marine militari ad aiutare a riaprire lo Stretto di Hormuz, chiuso alla navigazione internazionale in seguito all’inizio della guerra aerea del 28 febbraio.
Interpellato in merito all’e-mail, il portavoce del Pentagono Kingsley Wilson ha risposto: “Come ha affermato il presidente Trump, nonostante tutto ciò che gli Stati Uniti hanno fatto per i nostri alleati della NATO, loro non sono stati al nostro fianco.
“Il Dipartimento della Guerra garantirà che il Presidente disponga di opzioni credibili per assicurare che i nostri alleati non siano più una tigre di carta e che facciano invece la loro parte. Non abbiamo ulteriori commenti da rilasciare su eventuali deliberazioni interne in tal senso”, ha dichiarato Wilson.
I funzionari dell’amministrazione Trump hanno sottolineato che la NATO non può essere una strada a senso unico.
Hanno espresso frustrazione nei confronti della Spagna, dove la leadership socialista ha dichiarato che non avrebbe permesso che le sue basi o il suo spazio aereo venissero utilizzati per attaccare l’Iran. Gli Stati Uniti hanno due importanti basi militari in Spagna: la base navale di Rota e la base aerea di Morón.
Le opzioni politiche delineate nell’e-mail avrebbero lo scopo di inviare un segnale forte agli alleati della NATO, con l’obiettivo di “ridurre il senso di diritto acquisito da parte degli europei”, ha affermato il funzionario, riassumendo il contenuto dell’e-mail.
Secondo quanto riportato nell’e-mail, l’opzione di sospendere la Spagna dall’alleanza avrebbe un effetto limitato sulle operazioni militari statunitensi, ma un impatto simbolico significativo.