Gli Stati Uniti stanno elaborando piani per colpire le difese iraniane dello Stretto di Hormuz

AgenPress. Secondo diverse fonti, funzionari militari statunitensi stanno elaborando nuovi piani per colpire le capacità iraniane nello Stretto di Hormuz nel caso in cui l’attuale cessate il fuoco con l’Iran dovesse fallire.

Tra le diverse tipologie di obiettivi prese in considerazione, figurano attacchi mirati in particolare al “targeting dinamico” delle capacità iraniane nello Stretto di Hormuz, nella parte meridionale del Golfo Persico e nel Golfo dell’Oman, hanno affermato le fonti, descrivendo potenziali attacchi contro piccole imbarcazioni d’attacco veloci, navi posamine e altre risorse asimmetriche che hanno permesso a Teheran di bloccare efficacemente queste rotte marittime strategiche e di utilizzarle come strumento di pressione sugli Stati Uniti.

Sebbene l’esercito statunitense abbia preso di mira la marina iraniana, gran parte del primo mese di bombardamenti si è concentrata su obiettivi lontani dallo stretto, che avrebbero permesso alle forze armate americane di colpire più a fondo nell’entroterra iraniano. I nuovi piani prevedono una campagna di bombardamenti molto più concentrata attorno alle vie navigabili strategiche.

L’esercito statunitense potrebbe anche dare seguito alla precedente minaccia di Trump di colpire obiettivi a duplice uso e infrastrutture, comprese quelle energetiche, nel tentativo di costringere l’Iran al tavolo dei negoziati. Trump ha affermato che gli Stati Uniti riprenderanno le operazioni di combattimento in assenza di una soluzione diplomatica alla guerra.

Un’altra opzione elaborata dagli strateghi militari è quella di prendere di mira singoli leader militari iraniani e altri “ostruzionisti” all’interno del regime che, secondo quanto recentemente indicato da funzionari statunitensi, starebbero attivamente minando i negoziati. Tra questi figura Ahmad Vahidi, comandante in capo del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche.

Trump ha ripetutamente affermato che il regime iraniano è “frammentato” dopo che le operazioni congiunte tra Stati Uniti e Israele hanno ucciso diversi alti funzionari, tra cui la Guida Suprema del Paese. In un post sui social media di giovedì , Trump ha indicato l’apparente spaccatura tra le Guardie Rivoluzionarie e i membri del governo che erano impegnati in colloqui con gli Stati Uniti come uno degli ostacoli al raggiungimento di un accordo diplomatico.

“L’Iran sta avendo molta difficoltà a capire chi sia il suo leader! Semplicemente non lo sanno! La lotta intestina tra i ‘falchi’, che stanno perdendo MOLTO sul campo di battaglia, e i ‘moderati’, che non sono affatto moderati (ma stanno guadagnando rispetto!), è PAZZESCA!” ha scritto Trump.