Recuperati il ​​fucile e l’impronta dell’assassino di Kirk

AgenPress. Si ritiene che l’assassino abbia utilizzato un fucile a otturatore girevole-scorrevole ad alta potenza, ha dichiarato durante la conferenza un agente speciale  dell’ufficio locale dell’FBI. “Il fucile è stato recuperato in una zona boscosa dove il tiratore era fuggito”, ha affermato. L’arma verrà analizzata dal laboratorio dell’FBI.

Gli investigatori hanno anche raccolto “l’impronta delle calzature, l’impronta del palmo e quella dell’avambraccio per analizzarle”.

Le autorità dispongono anche di un video dell’attentatore, ma non lo hanno ancora reso pubblico. Hanno osservato che l’attentatore sembra essere in età universitaria, ma hanno rifiutato di fornire ulteriori dettagli.

Le autorità sono riuscite a seguire i movimenti dell’attentatore prima e dopo l’attacco, fino alla sua fuga. L‘aggressore è arrivato nel campus della Utah Valley University alle 11:52. Le autorità hanno poi seguito il soggetto lungo le scale e fino al tetto, da dove ha sparato il colpo mortale. 

“Abbiamo delle buone riprese video di questo individuo. Non le pubblicheremo al momento”. “Stiamo lavorando su alcune tecnologie e su alcuni metodi per identificarlo.”

