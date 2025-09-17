Conte: “Giorgia, Wanna Marchi sarebbe fiera di te!”

AgenPress. Meloni dopo 3 anni di nulla con stipendi a picco, tasse e cassa integrazione che esplodono sale ancora sui palchi per attaccare me.

Se ci tiene a parlare del film “Amici miei”, è bene ricordare che un remake lo stanno girando proprio a Palazzo Chigi, piazzando amichetti di Fratelli d’Italia dappertutto e tenendo al proprio posto qualche ministro con inchieste per truffe sui fondi Covid.

Ha avuto anche l’ardire di attaccare misure per l’edilizia dei miei Governi proprio nelle Marche, dove il superbonus è servito ed è stato prorogato per le aree terremotate, fra i ringraziamenti del Governatore del suo partito.