Gaza. Cessate il fuoco: migliaia di palestinesi sfollati sulla via del ritorno

AgenPress. Oggi è entrato in vigore nella Striscia di Gaza un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, che ha portato migliaia di palestinesi sfollati a fare ritorno attraverso l’enclave palestinese, devastata da due anni di guerra.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato di sperare che il suo Paese possa celebrare “una giornata di gioia nazionale” a partire da lunedì sera con “il ritorno di tutti gli ostaggi” trattenuti a Gaza.

Dopo che l’esercito israeliano ha annunciato l’attuazione del cessate il fuoco migliaia di sfollati si sono diretti verso la parte settentrionale dell’enclave, mentre altri sono tornati alle rovine delle loro case a Khan Yunis, nella parte meridionale.

Un enorme flusso di persone si è riversato lungo la strada al-Rashid, vicino a Nuseirat, nella parte centrale della Striscia di Gaza, in direzione di Gaza City.

 

 

