Mozambico: jihadisti uccidono 3 persone e rapiscono 11 bambini

AgenPress. I ribelli jihadisti hanno ucciso tre persone e rapito 11 bambini in una serie di raid nel nord del Mozambico, in particolare a Palma, una città chiave per un importante progetto internazionale di gas naturale liquefatto.

Si tratta del primo attacco di guerriglia a Palma, nei pressi dell’impianto principale di un importante progetto GNL del colosso energetico francese TotalEnergies.

Circa quindici ribelli sono entrati a Palma, a circa 30 chilometri dal confine con la Tanzania, poco dopo mezzanotte. Hanno fatto irruzione in almeno quattro case, hanno rapito sette ragazze e ucciso tre persone. Altri quattro ragazzi sono stati rapiti mentre tornavano a casa.

L’organizzazione jihadista Stato Islamico (IS) ha rivendicato in una dichiarazione la responsabilità della morte di una persona.

Gli attacchi dei jihadisti che giurano fedeltà all’ISIS si sono moltiplicati nella provincia di Campo Delgado e nella vicina Nablus.

La provincia di Campo Delgado, a maggioranza musulmana, è una delle più povere del Mozambico. I progetti per sfruttare le sue ricche riserve di gas hanno attirato ingenti investimenti, tra cui quello di Total Energies, per un valore di 17,2 miliardi di euro.

L’attacco di ieri a Palma è stato il primo in città dal 2021, ma di recente ce ne sono stati diversi altri non lontano da lì.

La scorsa settimana, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha dichiarato che i disordini di quest’anno hanno costretto più di 110.000 persone a fuggire dalle proprie case, di cui 22.000 in una sola settimana, alla fine di settembre.

Secondo Xavier Creech, rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Mozambico, nel 2025 la violenza è aumentata rapidamente, con oltre 500 attacchi contro i civili, molti di più rispetto agli anni precedenti, e incursioni nei villaggi, rapimenti, uccisioni e saccheggi.