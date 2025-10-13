L’ex presidente della Francia Nicolas Sarkozy andrà in carcere il 21 ottobre

AgenPress. Nicolas Sarkozy sarà incarcerato il 21 ottobre. E’ comparso oggi in tribunale per stabilire la data della sua incarcerazione. Si tratta di una procedura speciale.

Nicolas Sarkozy sarà detenuto nelle carceri “Hygie” di Parigi. Si tratta di carceri che ospitano casi particolari e dove i detenuti non entrano in contatto con altri detenuti. Subito dopo la sua detenzione, Nicolas Sarkozy avrà il diritto di presentare una richiesta per scontare la pena fuori dal carcere, munito di un braccialetto speciale.