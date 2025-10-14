Italia-Israele \ Savino (MEF): “Solidarietà alle Forze dell’Ordine e ai giornalisti, la violenza non può oscurare lo sport e il rispetto”

AgenPress. «In una giornata che avrebbe dovuto essere di sport e condivisione, assistere a episodi di violenza e intolleranza è motivo di profonda amarezza. Esprimo la mia solidarietà alle Forze dellOrdine, che con dedizione e senso del dovere tutelano la sicurezza dei cittadini, e la mia vicinanza agli operatori dellinformazione che, anche in momenti difficili, garantiscono il diritto a essere informati. La libertà di manifestare non può mai trasformarsi in prevaricazione o in disprezzo delle regole» .

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato allEconomia e alle Finanze, segretario regionale in Friuli Venezia Giulia di Forza Italia, Sandra Savino, commentando quanto accaduto durante il corteo a Udine.