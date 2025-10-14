type here...

Italia-Israele \ Savino (MEF): “Solidarietà alle Forze dell’Ordine e ai giornalisti, la violenza non può oscurare lo sport e il rispetto”

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. «In una giornata che avrebbe dovuto essere di sport e condivisione, assistere a episodi di violenza e intolleranza è motivo di profonda amarezza. Esprimo la mia solidarietà alle Forze dellOrdine, che con dedizione e senso del dovere tutelano la sicurezza dei cittadini, e la mia vicinanza agli operatori dellinformazione che, anche in momenti difficili, garantiscono il diritto a essere informati. La libertà di manifestare non può mai trasformarsi in prevaricazione o in disprezzo delle regole» .
Lo dichiara il Sottosegretario di Stato allEconomia e alle Finanze, segretario regionale in Friuli Venezia Giulia di Forza Italia, Sandra Savino, commentando quanto accaduto durante il corteo a Udine.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits