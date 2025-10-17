Aodi (AMSI-AISC NEWS): “Attacco vile e inaccettabile contro il giornalista Sigfrido Ranucci”

Solidarietà e sdegno per un gesto che colpisce la libertà di stampa e la democrazia

AgenPress. Le associazioni AMSI (Associazione Medici di Origine Straniera in Italia), UMEM (Unione Medica Euromediterranea), AISC_NEWS (Agenzia Mondiale Britannica Internazionale Informazione Senza Confini) e il Movimento Internazionale Uniti per Unire, esprimono solidarietà e sdegno per il gravissimo atto intimidatorio subito, nelle ultime ore, dal giornalista Sigfrido Ranucci e da sua figlia, le cui automobili sono esplose a causa di ordigni rudimentali parcheggiati davanti la loro abitazione.

A nome delle associazioni e movimenti, interviene il Presidente Prof. Foad Aodi, medico fisiatra, giornalista internazionale ed esperto in salute globale, Direttore dell’AISC_NEWS, membro del Registro Esperti FNOMCeO, quattro volte consigliere dell’OMCeO di Roma, docente dell’Università di Tor Vergata, membro della FNSI – Federazione Nazionale Stampa Italiana e dell’Associazione Stampa Romana, scritto all’ordine dei giornalisti del Lazio.

Solidarietà e condanna

«Quello che è successo al giornalista Sigfrido Ranucci e a sua figlia è un fatto gravissimo, un attentato vile e pericoloso che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche – dichiara il Prof. Foad Aodi –. Non è solo un attacco a un giornalista d’inchiesta, ma è un attacco alla libertà di stampa e al diritto dei cittadini a essere informati. Come giornalista internazionale, come medico impegnato per la salute globale e come presidente delle nostre associazioni e movimenti, anche a nome dei nostri rispettivi consigli direttivi esprimo totale solidarietà e vicinanza a Ranucci e alla sua famiglia, condannando con fermezza chi tenta di colpire la libertà e la democrazia».

Riflessioni e analisi

Secondo Aodi, l’attentato a Ranucci «dimostra ancora una volta quanto la professione giornalistica sia esposta a rischi enormi e quanto sia necessario rafforzare la tutela dei giornalisti sotto scorta. L’Italia non può permettersi di abbassare la guardia: proteggere chi racconta la verità è difendere la salute democratica del Paese. Episodi simili, oltre a colpire le persone direttamente coinvolte, minano la fiducia collettiva e alimentano un clima di paura e delegittimazione che è pericoloso per tutti».

Le associazioni promotrici sottolineano inoltre come «la libertà di informazione sia parte integrante dei diritti umani universali, così come il diritto alla salute e alla dignità delle persone. La difesa di questi valori è il cuore delle nostre iniziative internazionali e della rete costruita in oltre 25 anni di attività».

L’impegno delle associazioni

Le associazioni e movimenti si dicono pronti a mettere a disposizione la loro rete internazionale di cooperazione culturale e sociale per promuovere campagne di sensibilizzazione sulla libertà di stampa, la sicurezza dei giornalisti e la lotta contro ogni forma di intimidazione.

Stima personale e collaborazione con i giornalisti

«Apprezzo molto il lavoro di Sigfrido Ranucci, non solo come giornalista d’inchiesta ma anche come attento osservatore delle criticità della nostra sanità – aggiunge il Prof. Aodi –. Le nostre statistiche e i nostri dati sono sempre a disposizione di tutti i giornalisti che vogliono approfondire il quadro reale della salute pubblica. Proprio di recente ho avuto occasione di incontrarlo di persona, ringraziandolo e manifestando la mia stima per il suo impegno professionale. È importante che chi racconta i problemi del Paese abbia strumenti, numeri e competenze a supporto del proprio lavoro».

«L’attacco a Ranucci – afferma Aodi – non deve restare un fatto isolato nel silenzio o nella paura. È un richiamo a tutte le istituzioni, alla società civile e alla comunità internazionale: serve un fronte unito contro chi vuole colpire la libertà di stampa. Solo così potremo garantire un futuro democratico, trasparente e sicuro per le prossime generazioni».