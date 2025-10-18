type here...

“No Kings”: milioni di americani manifestano per denunciare l’esercizio autoritario del potere da parte di Trump

Breaking news
redazione
Da redazione
AgenPress. Grandi manifestazioni sono iniziate in tutti gli Stati Uniti, da New York a San Francisco, nell’ambito della giornata di protesta, già condannata dai repubblicani americani come espressione di “odio contro l’America”.

Con lo slogan centrale “No Kings”, milioni di americani manifesteranno per denunciare l’esercizio autoritario del potere da parte di Donald Trump.

A New York, migliaia di persone si sono radunate gridando “amiamo il nostro Paese, non tollereremo Trump”. 

Si sono svolti più di 2.700 raduni nelle principali città degli Stati Uniti, anche vicino alla residenza di Trump a Mar-a-Lago, dove trascorre il fine settimana.

