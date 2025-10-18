type here...

Schlein: “In Italia, da quando l’estrema destra è al potere, la libertà e la democrazia sono a rischio”. Meloni: “Vergognati

redazione
AgenPress. È in corso un duro scontro a distanza tra il segretario del Partito Democratico Elly Schlein e Giorgia Meloni.

Nel suo intervento alla conferenza del Partito dei Socialisti Europei, che si sta svolgendo ad Amsterdam, Schlein ha sottolineato che “in Italia, da quando l’estrema destra è al potere, la libertà e la democrazia sono a rischio” e ha aggiunto che “a Firenze, la settimana scorsa, Giorgia Meloni ha affermato che l’opposizione è peggiore di Hamas”.

Giorgia Meloni ha replicato immediatamente. “Questo è un chiaro delirio. Vergognati ad andare in giro a diffondere falsità, gettando ombre inaccettabili sulla Nazione che – come parlamentare e leader del partito – dovresti rappresentare e aiutare”, ha scritto Giorgia Meloni sui Social.

