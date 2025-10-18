Sequestrati un milione e mezzo di accessori da fumo e prodotti contraffatti

AgenPress. Una vera e propria intuizione quella dei finanzieri del Comando Provinciale di Genova che, nell’ambito di un ordinario controllo in materia di polizia economico finanziaria presso un negozio di vendita di prodotti di bigiotteria ed articoli per la casa, hanno subito capito di essere davanti a una realtà diversa da quella attesa.

All’interno dell’attività è stata riscontrata la vendita al pubblico di articoli da fumo (cartine, sigarette, filtri) privi del previsto contrassegno dei Monopoli di Stato e, conseguentemente, non assoggettati alla prevista imposta di consumo. Da una ricerca più approfondita nei locali adiacenti al punto vendita, sono stati, altresì, rinvenuti ulteriori prodotti contraffatti.

Complessivamente, sono stati sequestrati circa un milione e mezzo tra prodotti e accessori da fumo che sarebbero serviti per il confezionamento di sigarette, nonché 150 pezzi tra borse, occhiali e mascherine di stoffa riportanti i loghi contraffatti di note case di moda.