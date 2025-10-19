La Russia colpisce per la prima volta Kharkiv con una nuova bomba

AgenPress. Le forze russe hanno effettuato il loro primo attacco con bomba guidata sulla città di Lozova, nell’oblast’ di Kharkiv. L’attacco è avvenuto intorno alle 17:40 di ieri colpendo un quartiere residenziale e danneggiando abitazioni e annessi.

Gli inquirenti hanno affermato che l’arma è stata lanciata dal territorio occupato dai russi.

Le autorità hanno identificato l’arma come una nuova bomba aerea guidata da un razzo in grado di volare per circa 130 chilometri. La Russia ha utilizzato questo tipo di bomba contro Lozova per la prima volta. E’ stata avviata anche un’indagine per possibili crimini di guerra.

L’Oblast’ di Kharkiv e la sua capitale sono stati oggetto di incessanti attacchi russi per oltre due anni, dall’inizio dell’invasione su vasta scala nel febbraio 2022. Negli ultimi mesi, gli attacchi contro le aree densamente popolate della città si sono intensificati.