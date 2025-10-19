type here...

La Russia colpisce per la prima volta Kharkiv con una nuova bomba

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Le forze russe hanno effettuato il loro primo attacco con bomba guidata sulla città di Lozova, nell’oblast’ di Kharkiv. L’attacco è avvenuto intorno alle 17:40  di ieri colpendo un quartiere residenziale e danneggiando abitazioni e annessi. 

Gli inquirenti hanno affermato che l’arma è stata lanciata dal territorio occupato dai russi.

Le autorità hanno identificato l’arma come una nuova bomba aerea guidata da un razzo in grado di volare per circa 130 chilometri. La Russia ha utilizzato questo tipo di bomba contro Lozova per la prima volta. E’ stata avviata anche un’indagine per possibili crimini di guerra.

L’Oblast’ di Kharkiv e la sua capitale sono stati oggetto di incessanti attacchi russi per oltre due anni, dall’inizio dell’invasione su vasta scala nel febbraio 2022. Negli ultimi mesi, gli attacchi contro le aree densamente popolate della città si sono intensificati.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits