type here...

Netanyahu: “La guerra finirà quando Hamas sarà disarmata. “Mi ricandido come primo ministro alle prossime elezioni parlamentari”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la guerra con Hamas terminerà quando sarà completata la seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco in vigore a Gaza, che prevede il disarmo di Hamas.

La seconda fase “comprende anche il disarmo di Hamas, o più precisamente la smilitarizzazione di Gaza e prima ancora il sequestro delle armi di Hamas”.

“Quando tutto questo sarà completato con successo, auspicabilmente nel modo più semplice, altrimenti nel modo più difficile, allora la guerra finirà”, ha aggiunto.

Netanyahu, sotto processo, accusato di corruzione, ha annunciato che si ricandiderà come primo ministro alle prossime elezioni parlamentari.

Alla domanda “Stai pensando di candidarti a primo ministro alle prossime elezioni?”, Netanyahu ha risposto affermativamente.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits