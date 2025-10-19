Netanyahu: “La guerra finirà quando Hamas sarà disarmata. “Mi ricandido come primo ministro alle prossime elezioni parlamentari”

AgenPress. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la guerra con Hamas terminerà quando sarà completata la seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco in vigore a Gaza, che prevede il disarmo di Hamas.
La seconda fase “comprende anche il disarmo di Hamas, o più precisamente la smilitarizzazione di Gaza e prima ancora il sequestro delle armi di Hamas”.
“Quando tutto questo sarà completato con successo, auspicabilmente nel modo più semplice, altrimenti nel modo più difficile, allora la guerra finirà”, ha aggiunto.
Netanyahu, sotto processo, accusato di corruzione, ha annunciato che si ricandiderà come primo ministro alle prossime elezioni parlamentari.
Alla domanda “Stai pensando di candidarti a primo ministro alle prossime elezioni?”, Netanyahu ha risposto affermativamente.