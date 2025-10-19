Raggiunto un accordo tra Pakistan-Afghanistan per un cessate il fuoco immediato

AgenPress. Il Pakistan e l’Afghanistan hanno concordato un cessate il fuoco immediato durante i colloqui tenutisi a Doha, con la mediazione del Qatar e della Turchia, ha annunciato oggi il ministero degli Esteri dell’emirato.

“Durante i negoziati, le due parti hanno concordato un cessate il fuoco immediato e l’istituzione di meccanismi per stabilire una pace e una stabilità durature tra i due Paesi”, si legge nella dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Esteri del Qatar.

Secondo la stessa fonte, le due parti hanno inoltre concordato di incontrarsi nuovamente nei prossimi giorni per garantire la sostenibilità del cessate il fuoco e verificarne l’attuazione, contribuendo così al ripristino della sicurezza e della stabilità.

Il Qatar esprime la speranza che il cessate il fuoco concordato contribuisca a porre fine alle tensioni al confine tra Pakistan e Afghanistan e a gettare le basi per una pace sostenibile nella regione.