Mattarella incontra il Re dei Belgi Filippo e la Regina Mathilde

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Sig.ra Laura con Sua Maestà il Re dei Belgi Filippo e Sua Maestà la Regina Mathilde
AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Visita di Stato nel Regno del Belgio insieme alla figlia Laura, è stato accolto con gli onori militari nella Place des Palais da Sua Maestà il Re dei Belgi Filippo e Sua Maestà la Regina Mathilde.

L’incontro con le Loro Maestà è proseguito all’interno del Palazzo Reale per la presentazione delle Delegazioni ufficiali, la firma del Libro d’Onore, e il consueto scambio di doni e di onorificenze.

In seguito, il Presidente Mattarella si è recato al Monumento della Tomba del Milite Ignoto per la cerimonia di deposizione di una corona.

