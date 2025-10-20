Trump: “Mai detto a Zelensky ad accettare le richieste russe e a cedere tutto il Donbass”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha smentito un articolo del Financial Times secondo cui avrebbe esortato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad accettare le richieste russe e a cedere tutto il Donbass.

“No, non ne abbiamo mai discusso. Penso che dovrebbero semplicemente fermarsi in prima linea, dove sono, in prima linea. Il resto è molto difficile da negoziare – E’ quanto ha dichiarato Donald Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, in volo dalla Florida alla Casa Bianca.

Alla domanda su cosa dovrebbe accadere al Donbass, Trump ha risposto che dovrebbe rimanere diviso così com’è. “Penso che il 78 percento di questo territorio sia già occupato dalla Russia. Lasciatelo così com’è. Potranno negoziare qualcosa più tardi”, ha aggiunto.

Il quotidiano britannico ha riferito, citando fonti vicine ai fatti, che l’incontro di venerdì tra i presidenti alla Casa Bianca è ripetutamente degenerato in uno “scambio stridulo” durante il quale Trump “ha imprecato costantemente”. Secondo un funzionario europeo a conoscenza dell’incontro, Trump ha dichiarato che il leader ucraino deve raggiungere un accordo. Il presidente americano ha detto a Zelensky che stava perdendo la guerra, avvertendolo: “Se (Putin) lo vuole, ti distruggerà”.

Fonti del Financial Times sostengono che il presidente statunitense abbia insistito affinché Zelenskyy consegnasse l’intero Donbass a Putin.