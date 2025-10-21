type here...

Champions League. Disordini a Eindhoven: 180 tifosi del Napoli fermati

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. A Eindhoven, in vista della partita di PSV Eindhoven vs Napoli (terza giornata di Champions League), la polizia della città ha fermato circa 180 tifosi del Napoli.

Le autorità locali riferiscono che il comportamento del gruppo “ha provocato disordini”. Un numero ridotto di tifosi del PSV (4 persone) è stato fermato in altre zone della città per motivi analoghi.

Le autorità olandesi indicano che l’intervento era preventivo: un “numeroso gruppo” di tifosi napoletani era presente nel centro cittadino, nonostante le richieste della polizia di lasciare la zona, e non avrebbe rispettato tali disposizioni. La polizia ha fatto sapere che il gruppo è stato condotto alla stazione di polizia.

 

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits