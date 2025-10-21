Champions League. Disordini a Eindhoven: 180 tifosi del Napoli fermati

AgenPress. A Eindhoven, in vista della partita di PSV Eindhoven vs Napoli (terza giornata di Champions League), la polizia della città ha fermato circa 180 tifosi del Napoli.

Le autorità locali riferiscono che il comportamento del gruppo “ha provocato disordini”. Un numero ridotto di tifosi del PSV (4 persone) è stato fermato in altre zone della città per motivi analoghi.

Le autorità olandesi indicano che l’intervento era preventivo: un “numeroso gruppo” di tifosi napoletani era presente nel centro cittadino, nonostante le richieste della polizia di lasciare la zona, e non avrebbe rispettato tali disposizioni. La polizia ha fatto sapere che il gruppo è stato condotto alla stazione di polizia.