Leader europei: “Putin continua a scegliere la violenza e la distruzione”

AgenPress. Siamo tutti uniti nel desiderio di una pace giusta e duratura, meritata dal popolo ucraino.

Sosteniamo fermamente la posizione del Presidente Trump secondo cui i combattimenti dovrebbero cessare immediatamente e che l’attuale linea di contatto dovrebbe essere il punto di partenza dei negoziati. Restiamo fedeli al principio secondo cui i confini internazionali non devono essere modificati con la forza.

Le tattiche dilatorie della Russia hanno dimostrato più e più volte che l’Ucraina è l’unica parte che vuole seriamente la pace. Possiamo tutti vedere che Putin continua a scegliere la violenza e la distruzione.

Pertanto, abbiamo ben chiaro che l’Ucraina deve trovarsi nella posizione più forte possibile, prima, durante e dopo qualsiasi cessate il fuoco. Dobbiamo aumentare la pressione sull’economia russa e sulla sua industria della difesa, finché Putin non sarà pronto a concludere la pace. Stiamo sviluppando misure per utilizzare l’intero valore dei beni sovrani immobilizzati della Russia, in modo che l’Ucraina disponga delle risorse di cui ha bisogno.

I leader si incontreranno più avanti questa settimana nel Consiglio europeo e nel formato Coalizione dei volenterosi per discutere su come portare avanti questo lavoro e sostenere ulteriormente l’Ucraina.

Dichiarazione del presidente Zelenskyy, del primo ministro Starmer, del cancelliere Merz, del presidente Macron, del primo ministro Meloni, del primo ministro Tusk, del presidente von der Leyen, del presidente Costa, del primo ministro Støre, del presidente Stubb e del primo ministro Frederiksen.