type here...

L’incontro tra Rubio e il suo omologo russo Sergey Lavrov è stato momentaneamente sospeso

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPressGiovedì, dopo una telefonata con Putin, Trump ha dichiarato che i due “hanno concordato che la prossima settimana si terrà un incontro dei nostri consiglieri di alto livello”.

“I primi incontri degli Stati Uniti dovevano essere guidati dal Segretario di Stato Marco Rubio, insieme a varie altre persone che saranno designate”, ha scritto su Truth Social.

Tuttavia, l’atteso incontro tra Rubio e il suo omologo russo Sergey Lavrov è stato momentaneamente sospeso, ha dichiarato alla CNN un funzionario della Casa Bianca. Non è stato immediatamente chiaro il motivo per cui l’incontro non si sarebbe più svolto questa settimana, sebbene una delle fonti abbia affermato che Rubio e Lavrov nutrissero aspettative divergenti sulla possibile fine dell’invasione russa dell’Ucraina.

Lunedì Rubio e Lavrov hanno avuto una telefonata e hanno discusso i “prossimi passi” per dare seguito alla chiamata tra i loro due presidenti della scorsa settimana su una possibile fine del conflitto in Ucraina, secondo una breve relazione del Dipartimento di Stato americano sulla chiamata. Rubio “ha sottolineato l’importanza dei prossimi impegni come opportunità per Mosca e Washington di collaborare per promuovere una risoluzione duratura della guerra tra Russia e Ucraina, in linea con la visione del presidente Trump”, secondo la relazione.

Nel frattempo, il Cremlino ha descritto la chiamata come una “discussione costruttiva” che ha affrontato “possibili passi concreti per attuare le intese” raggiunte da Trump e Putin durante la telefonata.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits