L’incontro tra Rubio e il suo omologo russo Sergey Lavrov è stato momentaneamente sospeso

AgenPress. Giovedì, dopo una telefonata con Putin, Trump ha dichiarato che i due “hanno concordato che la prossima settimana si terrà un incontro dei nostri consiglieri di alto livello”.

“I primi incontri degli Stati Uniti dovevano essere guidati dal Segretario di Stato Marco Rubio, insieme a varie altre persone che saranno designate”, ha scritto su Truth Social.

Tuttavia, l’atteso incontro tra Rubio e il suo omologo russo Sergey Lavrov è stato momentaneamente sospeso, ha dichiarato alla CNN un funzionario della Casa Bianca. Non è stato immediatamente chiaro il motivo per cui l’incontro non si sarebbe più svolto questa settimana, sebbene una delle fonti abbia affermato che Rubio e Lavrov nutrissero aspettative divergenti sulla possibile fine dell’invasione russa dell’Ucraina.

Lunedì Rubio e Lavrov hanno avuto una telefonata e hanno discusso i “prossimi passi” per dare seguito alla chiamata tra i loro due presidenti della scorsa settimana su una possibile fine del conflitto in Ucraina, secondo una breve relazione del Dipartimento di Stato americano sulla chiamata. Rubio “ha sottolineato l’importanza dei prossimi impegni come opportunità per Mosca e Washington di collaborare per promuovere una risoluzione duratura della guerra tra Russia e Ucraina, in linea con la visione del presidente Trump”, secondo la relazione.

Nel frattempo, il Cremlino ha descritto la chiamata come una “discussione costruttiva” che ha affrontato “possibili passi concreti per attuare le intese” raggiunte da Trump e Putin durante la telefonata.