Sarkozy ha presentato richiesta di scarcerazione poche ore dopo essere stato trasferito in carcere

AgenPress. L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha lasciato questa mattina la sua residenza parigina, mano nella mano con la moglie Carla Bruni per recarsi al carcere di La Santé nella capitale, dove inizierà a scontare la sua condanna a cinque anni di carcere.

Sarkozy ha scritto oggi in un lungo messaggio a X: “Voglio dire al popolo francese, con incrollabile convinzione, che questa mattina non è un ex presidente della Repubblica ad essere imprigionato, ma un uomo innocente”.

Sarkozy sarà probabilmente ospitato in una delle 15 celle di 9 metri quadrati nell’ala di isolamento del carcere. Questa opzione gli permetterà di evitare di mescolarsi con altri detenuti per garantire la sua sicurezza.

L’ex capo di Stato è stato riconosciuto colpevole il 25 settembre di aver permesso ai suoi due più stretti collaboratori del Ministero degli Interni di avviare colloqui a Tripoli con l’obiettivo di finanziare segretamente la sua campagna elettorale del 2007 dalla Libia di Muammar Gheddafi, cosa che però, secondo la magistratura, non si è concretizzata.

Nega di aver commesso alcun crimine e definisce il caso contro di lui come motivato politicamente.

L’ex presidente Nicolas Sarkozy, incarcerato questa mattina nel carcere di La Santé a Parigi, ha immediatamente presentato una richiesta di rilascio, ha detto ai giornalisti uno dei suoi avvocati, Christophe Ingren.

La sua detenzione è “una vergogna”, ha aggiunto l’avvocato. La magistratura ha due mesi di tempo per pronunciarsi sulla richiesta dell’ex capo di Stato.