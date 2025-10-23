type here...

“Influencer” guadagna più di 200.000 euro in due anni, ma non li dichiara al fisco

AgenPress. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Cosenza, nell’ambito della quotidiana attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale, hanno individuato un c.d. “Tiktoker” – “Youtuber”, con più di 1 milione di iscritti, ed oltre 200 milioni di visualizzazioni, sui canali personali, che, nel tempo, ha incassato oltre 200.000 euro senza mai dichiararli al fisco.

In pratica, i militari del Gruppo Guardia di Finanza Cosenza hanno sottoposto a verifica fiscale una imprenditrice – operante nel settore della “conduzione campagne marketing e altri servizi pubblicitari” – e, nel corso delle attività, hanno scoperto numerosi accrediti per bonifici bancari esteri, per oltre 200.000 euro, disposti da note organizzazioni dedite alla vendita, gestione e pubblicizzazione di contenuti sulle piattaforme Youtube e Tik Tok.

In realtà, tali somme altro non erano altro che i compensi derivanti dall’attività di “digital content creator” svolta, tra il 2020 e il 2022, dal figlio dell’imprenditrice verificata, ancora minorenne all’epoca dei fatti.

Sostanzialmente, tali somme, seppur accreditati sui conti correnti dell’imprenditrice, non sono mai stati dichiarati al Fisco, con evasione delle relative imposte.

