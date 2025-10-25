type here...

Avv. Iacobbi: “Sarò presente all’udienza che stabilirà se Sgarbi è in grado in modo autonomo, libero e consapevole di gestire la sua persona”

AgenPress. “Martedì 28 Ottobre alle ore 15.00 in qualità di legale della mia assistita Evelina Sgarbi sarò presente alla udienza che stabilirà se il Professor Vittorio Sgarbi è in grado in modo autonomo, libero e consapevole di gestire la sua persona e i suoi interessi, o se invece è preferibile nel suo esclusivo interesse che venga affiancato finché ce ne sarà bisogno da un amministratore di sostegno, figura terza rispetto al cerchio tragico che ha mal consigliato Vittorio negli ultimi mesi”.

Così dichiara l’avv. Lorenzo Iacobbi, legale di Evelina Sgarbi.

