Cinema e Immagini per la Scuola, Borgonzoni: “Risposta territori e portata progetti dimostrano valore iniziativa MiC”

AgenPress. “Oltre 370 mila studenti, 563 sale e circa 13 mila docenti coinvolti: sono i numeri relativi ai 138 progetti di ‘rilevanza territoriale’ ammessi a finanziamento per risorse assegnate pari a quasi 10 milioni di euro, che daranno vita ad attività di cui beneficeranno più di 3.200 plessi. Numeri che testimoniano il valore del Piano sostenuto dal Ministero per una diffusione quanto più capillare possibile nelle scuole italiane della cultura dell’immagine, strumento di conoscenza tra i più potenti. Un’iniziativa che continua a regalare soddisfazioni, come dimostrato dall’elevato numero di candidature ricevute, e su cui la nostra attenzione non smetterà di essere alta”.

Lo dichiara il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni in merito agli esiti del bando “Il Cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale” relativo al Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola per l’anno scolastico 2025-2026, pubblicati sul sito della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.