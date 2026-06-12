Trump afferma che gli Stati Uniti hanno “posto fine alla guerra con l’Iran”, ma Teheran non ha ancora confermato l’accordo

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno “posto fine alla guerra con l’Iran”, dopo aver annunciato un “grande accordo” che, a suo dire, risolverà il conflitto e riaprirà lo Stretto di Hormuz.

Trump ha anche affermato che il vicepresidente JD Vance potrebbe partecipare a una cerimonia di firma in Europa entro pochi giorni.

Trump ha annunciato che la Guida Suprema iraniana fosse favorevole, ma il portavoce del ministero degli Esteri ha affermato che le notizie su un accordo erano “mere speculazioni” e che il suo Paese non ha ancora preso una decisione definitiva su alcun accordo.

Trump ha proclamato quasi 40 volte che un accordo con l’Iran era imminente. Ha anche ripetutamente affermato che l’Iran ha ceduto alle sue richieste, nonostante la resistenza di Teheran abbia dimostrato il contrario.