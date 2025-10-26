Colpo al Museo de Louvre: fermati due sospettati

AgenPress. Secondo il quotidiano francese Le Parisien, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre sono stati fermati due sospettati: entrambi originari della zona della Seine‑Saint‑Denis, nel nord-est dell’area metropolitana di Parigi. Sono accusati di far parte del gruppo dei quattro che hanno perpetrato il colpo. I due sono già noti alle forze dell’ordine per precedenti furti

Fin dall’inizio dell’inchiesta, le autorità hanno identificato che l’azione è stata portata avanti da un commando composto quattro uomini.

Di fatto, le due persone fermate potrebbero essere solo una parte del gruppo: i ricercati restano dunque almeno altri due soggetti al momento non catturati.

I malviventi si sono presentati con giubbotti ad alta visibilità, hanno utilizzato un camion dotato di piattaforma elevatrice per accedere da un balcone del primo piano del museo, e con una sega/disco hanno infranto le vetrine blindate.

Hanno prelevato due teche che custodivano gioielli storici legati alla corona e all’Impero; tra questi la corona dell’imperatrice Eugènia che è stata ritrovata abbandonata e danneggiata durante la fuga dei malviventi che hanno utilizzato due scooter per allontanarsi.