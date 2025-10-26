Thailandia e Cambogia firmano un accordo di cessate il fuoco. Trump: “Sono orgoglioso di aver contribuito a risolvere questo conflitto”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dato il via al suo viaggio in Asia presiedendo la firma di un accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia, che aveva contribuito a mediare all’inizio di quest’anno.

Il conflitto tra i due vicini del Sud-est asiatico ha causato la morte di decine di persone e lo sfollamento di centinaia di migliaia di civili in entrambi i paesi.

Davanti a uno sfondo con la scritta “Portare la pace“, Trump ha affermato che il conflitto tra Thailandia e Cambogia è una delle otto guerre che la sua amministrazione ha portato a termine da quando ha assunto l’incarico a gennaio.

“A nome degli Stati Uniti, sono orgoglioso di contribuire a risolvere questo conflitto, ha affermato Trump”.

Trump ha ringraziato il Primo Ministro della Malesia per aver facilitato i colloqui che a sua volta ha ringraziato Trump per il suo ruolo nella mediazione del cessate il fuoco.

Anche il Primo ministro della Cambogia ha ringraziato Trump per i suoi “instancabili sforzi” per rendere l’accordo di pace una realtà, ribadendo la precedente promessa che la Cambogia avrebbe candidato Trump al premio Nobel per la pace.

Dopo la firma dell’accordo di pace, Trump, che aveva minacciato di imporre dazi doganali elevati sia alla Thailandia che alla Cambogia se i due paesi non avessero raggiunto un accordo.