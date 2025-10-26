Trump aggiunge un altro 10% sulle importazioni canadesi per non aver ritirato ancora la pubblicità anti-dazi

AgenPress. Donald Trump ha dichiarato che intende aumentare ulteriormente del 10% i dazi sulle importazioni di beni canadesi a causa di uno spot televisivo anti-dazi trasmesso dalla provincia dell’Ontario.

“La loro pubblicità doveva essere rimossa “immediatamente“, ma l’hanno lasciata andare ieri sera durante le World Series, sapendo che era una “truffa” , ha detto Trump in un post sulla sua piattaforma Truth Social mentre volava a bordo dell’Air Force One verso la Malesia.

“A causa della loro grave travisazione dei fatti e del loro atto ostile, aumenterò la tariffa sul Canada del 10% rispetto a quanto stanno pagando ora.”

Trump ha lamentato che la pubblicità mirasse a influenzare la Corte Suprema degli Stati Uniti in vista delle udienze previste per il mese prossimo, che potrebbero stabilire se Trump abbia il potere di imporre i suoi ingenti dazi doganali. I tribunali di grado inferiore avevano stabilito che aveva ecceduto i suoi poteri.