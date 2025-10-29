Salari degli italiani crollano di quasi il 9%. Conte: “In Italia aumentano solo rimborsi per Ministri e Sottosegretari”

Siamo ancora in attesa che Meloni faccia qualcosa rispetto alle proposte che le abbiamo portato ad agosto 2023 per aumentare gli stipendi di milioni di lavoratrici e lavoratori. Ci ha detto no al salario minimo, alle misure per far aumentare il potere d’acquisto di 6 milioni di persone che guadagnano meno di 1.000 euro al mese e dei cassintegrati che vedono esplodere le ore di Cig autorizzate. Aspettiamo che risponda alla proposta di allargare la no-tax area e rafforzare in maniera importante l’assegno unico sui figli introdotto dal mio Governo.