Salari degli italiani crollano di quasi il 9%. Conte: “In Italia aumentano solo rimborsi per Ministri e Sottosegretari”

AgenPress. Bisogna intervenire subito. La Presidente Meloni non può continuare a dirci che “i numeri sul lavoro parlano chiaro”, che sul lavoro va tutto bene e che gli stipendi aumentano, perché poi c’è la realtà: oggi Istat evidenzia che i salari reali degli italiani crollano di quasi il 9% rispetto a gennaio 2021.
Mentre la Germania ufficializza l’aumento del salario minimo, che salirà a 13,90 euro l’ora nel 2026 e a 14,60 euro l’ora nel 2027, in Italia aumentano solo rimborsi per Ministri e Sottosegretari.
Siamo ancora in attesa che Meloni faccia qualcosa rispetto alle proposte che le abbiamo portato ad agosto 2023 per aumentare gli stipendi di milioni di lavoratrici e lavoratori. Ci ha detto no al salario minimo, alle misure per far aumentare il potere d’acquisto di 6 milioni di persone che guadagnano meno di 1.000 euro al mese e dei cassintegrati che vedono esplodere le ore di Cig autorizzate. Aspettiamo che risponda alla proposta di allargare la no-tax area e rafforzare in maniera importante l’assegno unico sui figli introdotto dal mio Governo.
Finora chi prometteva soldi “con un click” ha solo messo una montagna di miliardi sulle armi con una firma.
E’ quanto dichiara il presidente del M5S Giuseppe Conte.