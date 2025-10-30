type here...

Tumori, D’Anna (FNOB): “Bene mozione Camera su nutrizione, ora inserire biologi nelle équipe cliniche”

Salute
AgenPress. “Accogliamo con soddisfazione l’approvazione all’unanimità, da parte della Camera dei deputati, della mozione bipartisan che riconosce la nutrizione come pilastro nella lotta al cancro, impegnando il Governo a inserire il nutrizionista nei percorsi di cura, promuovere campagne di prevenzione e migliorare la qualità dell’alimentazione nelle mense ospedaliere”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Biologi (Fnob), sen. Vincenzo D’Anna, che ringrazia “il ministro della Salute Orazio Schillaci e il sottosegretario Marcello Gemmato per l’importante provvedimento”.

“Ricordiamo tuttavia – prosegue D’Anna – che i biologi nutrizionisti, ai quali il Ministero della Salute e il Mur con il Ministro Anna Maria Bernini, hanno recentemente riconosciuto ampie competenze professionali in materia di nutrizione, inclusa quella oncologica, nonché la possibilità di operare nelle strutture pubbliche, devono essere inseriti nelle équipe multidisciplinari dei reparti del Servizio sanitario nazionale che trattano pazienti affetti da patologie tumorali”.

