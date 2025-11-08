type here...

Schlein: “Con Giorgia Meloni al governo la pressione fiscale è salita al 42,8%, il massimo degli ultimi dieci anni”

Breaking newsPolitica
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. Con Giorgia Meloni al governo la pressione fiscale è salita al 42,8%, il massimo degli ultimi dieci anni. Lo dicono i dati del governo, non del PD. Il governo Meloni ha aumentato le tasse per tutti.
E come se non bastasse nella prossima manovra interviene sull’IRPEF e aiuta di nuovo i più ricchi anziché il ceto medio che si è impoverito. Lo dice l’ISTAT, che l’85% delle risorse andranno alle famiglie più ricche.
Con che faccia stamattina si sveglia e attacca le opposizioni?
Il suo governo verrà ricordato come quello dei salassi per famiglie e imprese italiane e per gli aiuti ai più ricchi.
E’ quanto dichiara, in una nota, il segretario del PD Elly Schlein.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits