Striscia di Gaza. Telefonata tra Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno discusso della situazione in Medio Oriente, compresi gli sviluppi nella Striscia di Gaza, durante una conversazione telefonica.

“Si è svolto un approfondito scambio di opinioni sulla situazione nella regione del Medio Oriente, compresi gli sviluppi nella Striscia di Gaza nel contesto dell’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco e dello scambio di detenuti, la situazione relativa al programma nucleare iraniano e le questioni relative alla promozione di un’ulteriore stabilizzazione in Siria”, si legge in una dichiarazione diramata dal Cremlino.