type here...

Striscia di Gaza. Telefonata tra Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno discusso della situazione in Medio Oriente, compresi gli sviluppi nella Striscia di Gaza, durante una conversazione telefonica.

“Si è svolto un approfondito scambio di opinioni sulla situazione nella regione del Medio Oriente, compresi gli sviluppi nella Striscia di Gaza nel contesto dell’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco e dello scambio di detenuti, la situazione relativa al programma nucleare iraniano e le questioni relative alla promozione di un’ulteriore stabilizzazione in Siria”, si legge in una dichiarazione diramata dal Cremlino.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits